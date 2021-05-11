Iğdır'da STK'lardan İsrail'e tepki - Son Dakika

Iğdır'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara saldırmasına sert tepki gösterdi.

Iğdır'da bulunan STK'lar İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa içerisine girerek namaz kılan Müslümanlara saldırıda bulunmasına yaptıkları basın açıklaması ile tepki gösterdi. Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bir araya gelen STK'lar, sloganlar atarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin ve Mescid-i Aksa için edilen duaların ardından, Iğdır Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin saldırı altında. Kudüs, kirli postallar altında eziliyor. Mescid-i Aksa, gettolaşmış ruhların ve terörist canilerin tasallutu altında. ve bir halk direnmeye devam ediyor. İkiyüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat, bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden korkak düşmanın üzerine yürüyor atsız ve pusatsız. Utan dünya, utan insanlık."

Program Iğdır İl Müftüsü İrfan Açık'ın okuduğu dua sonrası sessiz bir şekilde sona erdi. - IĞDIR