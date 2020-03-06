Iğdır'da STK'lardan Mehmetçiğe destek - Son Dakika

IĞDIR'da toplanan yüzlerce kişi, basın açıklamasıyla Mehmetçiğe destek verdi. Açıklamada konuşan Vali Enver Ünlü, "Biz bir olursak bir araya gelir, birlik mesajı verirsek hiç kimse karşımızda duramaz. Bayrağımızın dalgalanması, ezanımızın susmaması için birlik olacağız vatanımıza Mehmetçiğimize sahip çıkacağız" dedi.

Iğdır'da Ehlibeyt Alimler Derneği, Milli İrade Platformu ve Kamu-Sen tarafından ortaklaşa düzenlenen basın açıklaması Mehmetçiğe destek mitingine dönüştü. Suriye rejimi ve Rusya'ya yönelik tepkilerin yükseldiği miting saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Bugün bütün Iğdırlılar, Mehmetçiğe destek için toplanmış bulunuyoruz. Acımız büyük, Allah şehitlerimizden razı olsun. Çok şehidimiz var. Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz diyen bir milletiz. Bugün şehidimizin acısını içimizde yaşıyoruz. Şehitlerimiz seçilmiş insanlardır. Allah hepsine rahmet eylesin. Biz bir olursak bir araya gelir birlik mesajı verirsek hiç kimse karşımızda duramaz. Bayrağımızın dalgalanması ezanımızın susmaması için birlik olacağız vatanımıza Mehmetçiğimize sahip çıkacağız" dedi.

?Iğdır'da bugün şehit geldiğini hatırlatan Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Veli Beder, "Bugün acımız büyüktür, Iğdır'ımıza şehit gelmiştir. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bugün Mehmetçiğimiz Suriye'de kahramanlık destanı yazıyor. Bizler birlik içinde olacağız. Iğdır'da yaşayan herkes bu vatan için canını seve seve vermeye hazırdır. Iğdır vatansever insanların yeridir. Bu vatan bu bayrak için canımızı seve seve vermeye hazırız. Vatanımız bayrağımız için ölmeye öldürmeye hazırız. Iğdırlılar vatanları için şehit olmaya and içmiş insanlardır. Bugün Fatih Kara kardeşimiz şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Iğdır 56'ncı şehidini vermiştir. Birlik olacağız her zaman Mehmetçiğimizin, devletimizin yanındayız. Bu vatanda bayrak inmeyecek vatan bölünmeyecektir" diye konuştu.

'BU VATAN HEPİMİZİN'

İl müftüsü Mustafa Tekin , "Şehidimiz Fatih Kara İdlib 'te görevini tamamlamış, fatihini gerçekleştirerek şehit olmuştur. Acısını yüreğimizde hissediyoruz. Birlik içinde olmalıyız. Bu vatan hepimizindir. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler bu şekilde bir araya geldikçe bu vatan bölünmez bayrak göklerden inmez" dedi.

'Ne mutlu Türküm diyene', 'Vatan sana canım feda', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarının atıldığı basın açıklamasına Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce Iğdırlı katıldı.