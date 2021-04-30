Iğdır'da tam kapanma sessiz başladı - Son Dakika

Iğdır'da tam kapanma sessiz başladı
30.04.2021 14:19
Tüm Türkiye'de uygulamaya konulan tam zamanlı kapanma döneminin ilk gününde Iğdır'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.
Tüm Türkiye'de uygulamaya konulan tam zamanlı kapanma döneminin ilk gününde Iğdır'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlatılan ve 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Iğdır'da cadde ve meydanlar boş kaldı. Iğdır kent merkezinde kısıtlamaların başladığı ilk günde sokaklarda sessizlik hakim olurken polis ekipleri tarafından ise kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde vatandaşların genel itibariyle kurallara riayet ettiği gözlendi. Ayrıca kentte bulunan cami minarelerinden anons yapılarak vatandaşların korona virüs kurallarına uymaları istendi. - IĞDIR
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