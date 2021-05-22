Iğdır'da tam kapanma sonrasında ilk hafta sonu kısıtlaması uygulandı

Iğdır'da tam kapanma sonrasında ilk hafta sonu kısıtlaması uygulandı Tam zamanlı kapanma sonrası ilk kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Iğdır kent merkezinde sessizlik hakim oldu.

Iğdır'da tam kapanma sonrasında ilk hafta sonu kısıtlaması uygulandı IĞDIR - Tam zamanlı kapanma sonrası ilk kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Iğdır kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Tüm Türkiye'de uygulamaya sokulan tam zamanlı kapanma sonrası bugün ilk hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden uygulanmaya başlandı. Yasakların başlamasıyla birlikte Iğdırlı vatandaşlar kısıtlamalara uyarak evlerinde kalmayı tercih ettiler. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar dışında neredeyse kimsenin dışarıya çıkmadığı hafta sonu yasaklarında cadde ve sokaklar ise boş kaldı. Kent merkezinde görevli polis ekipleri de kentin farklı noktalarında yatığı kontrollerle denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdü.

Türkiye, Iğdır, Yaşam, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Yaşam › Iğdır'da tam kapanma sonrasında ilk hafta sonu kısıtlaması uygulandı - Son Dakika

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