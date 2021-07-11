- Iğdır'da taraftarlar şampiyonluğu halay çekerek kutladı

IĞDIR - 76 Iğdır Belediyespor'un TFF 3. Lig'e yükselmesi sonrası kent merkezinde bulunan Belediye Meydanı Bulvarı'nda bir araya gelen taraftarlar takımlarının şampiyon olmasını halay çekerek kutladı.

108 takımın katılımıyla 32 grupta oynanan müsabakalar sonrası 32 takım TFF 3. Lig'e yükselmek için çeyrek final, yarı final ve final maçlarını oynadılar. 76 Iğdır Belediyespor'da bugün Diyarbakırspor'la Ankara'da bulunan Osmanlı Stadı'nda oynadığı final maçını kazanarak TFF 3. Lig'e yükselme başarısını gösterdi. Takımlarının bir üst lige yükselmesiyle Iğdır kent merkezinde bir araya gelen taraftarlar davul ve zurna eşliğinde halay çekerek galibiyetin sevincini yaşadı. Taraftarların sevincine ortak olan bir polis taraftara üçlü çektirirken bazı polisler ise kornalarla taraftarlara destek verdi. Tezahüratlar eşliğinde Vali Yolu olarak bilinen Bağlar Mahallesi'ne kadar yürüyen grup daha sonra olaysız bir şekilde evlerine dağıldılar.

'Bu şampiyonluk bu şehre yakıştı'

Takımına destek olmak için Iğdır Belediye Meydanı'na gelen taraftarlardan Arif Emre Can, "Bir taraftar olarak, bu şehrin evlatları olarak yıllardır bekliyorduk. Çok mutluyuz. Çok emekler verildi. Sonunda bu mutluluğu yaşadık. Başta başkanımız Cantürk Alagöz'e, Ova Beyleri grup başkanımız İbrahim Teker olmak üzere tüm taraftarlara ve futbolculara teşekkür ederiz. Önce Kurtalan maçı, sonra Fırat maçı bugün de Diyarbakırspor'u Ankara'da yenerek bize bu mutluluğu yaşatan bütün futbolcularımızın ayağına yüreğine sağlık. Buradan 16 saatlik yolu giden tüm taraftarlarımızın yüreğine sağlık. Iğdır Belediye Meydanı Bulvarı'ndayız ve çok mutluyuz. Bu şampiyonluk bu şehre yakıştı. Bu şehre helal olsun. İnşallah bunun sonu Süper Lig olur" dedi.

'Iğdır Spor'dan güzel şeyler bekliyoruz'

76 Iğdır Belediyespor'a desteklerinden dolayı Kulüp Başkanı Cantürk Alagöz'e teşekkür eden taraftarlardan Hasan Vural ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim için çok süper oldu. İnşallah devamı da gelecek. Biraz sonra bu meydan dolacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün hafta sonu olduğu için çoğu taraftar piknikte çoğu da maçı izleyemedi. Ama süper bir kutlama olacak inşallah. Iğdır Spor'dan güzel şeyler bekliyoruz. Başkanımız Cantürk Alagöz'ü de tebrik ederiz. Gerçekten çok fedakarlıklarda bulundu. Çok yardımcı oldu. Allah razı olsun kendisinden. Biz de kendisini devamlı destekliyoruz. Her zaman arkasındayız. En büyük Iğdır Spor."