Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 5 Tutuklama

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1'i polis 15 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1'i polis 15 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 45 günlük takipli çalışma sonucu, 2 bin 569 adet Bizans sikkesi ele geçirildi. Bizans dönemine ait sikkeleri satmak üzere olan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i polis olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 15 şahıstan 5'i serbest, 5'i denetimli serbest bırakılırken, 5'i ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - IĞDIR

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