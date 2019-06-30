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Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

29 dakika önce

IĞDIR (İHA) – Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 adet gözyaşı şişesi ile 1 adet Osmanlı dönemine ait kolye ucu ele geçirildi.

Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
IĞDIR (İHA) – Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 adet gözyaşı şişesi ile 1 adet Osmanlı dönemine ait kolye ucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Iğdır'da satılmak istenen 2 adet gözyaşı şişesi ile 1 adet Osmanlı dönemine ait kolye ucu ele geçirildi. 65 plakalı bir araç ile Van'dan tarihi eser getirileceği bilgisi alınması üzerine, Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı önünde bulunan yol kontrol ve arama noktasında, 65 plakalı şüpheli araç durduruldu. H.U. isimli şahsın üzerinde yapılan kontrolde tarihi eser niteliği taşıyan 2 adet gözyaşı şişesi ile 1 adet Osmanlı dönemine ait kolye ucu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.U. isimli şahıs serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemelere ise el konuldu. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa
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