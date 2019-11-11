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Iğdır'da tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Iğdır'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

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Iğdır'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekibi, alıcı kılığına girerek tarihi eser satıcılarıyla irtibata geçip Konak Mahallesi'nde buluştu.

Tarihi eserlerle birlikte buluşmaya gelen D.B, M.K, S.A. ve T.C, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ekipler, operasyonda ele geçirilen Bizans dönemine ait 100 sikke ile Urartu dönemine ait taş tablete el koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler ile tarihi eserler İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarma, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:28 Kaynak: AA
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