Iğdır'da taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Iğdır'da taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı

16 dakika önce

Iğdır'da iki grup arasında başlayan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Iğdır'da taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı, System.String[]

Iğdır'da iki grup arasında başlayan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.


İki gün önce bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanmıştı. Yaralı olan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlatmıştı. İki grup üyeleri Iğdır Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde tekrar karşı karşıya geldiler. Grup arasında başlayan tartışma bir anda taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Araya giren vatandaşlar olayı hemen polise bildirdi. Olayın polise bildirilmesi üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Olayda R.S., G.S., Ö.S. ve E.K. çeşitli yerlerinde bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları, Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Kavga sonrası olay yerinde toplanan kalabalık polisler tarafından güçlükle dağıtıldı.


Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. - IĞDIR

Söğütlü, Polis, kavga, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden ve polis zoruyla susturulan Çinli doktor virüsten öldü Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı

Son Dakika Haberleri
09:02 "Ben kendimi beğeniyorsam konu kapanmıştır" diyen Hadise, dergi için verdiği pozları paylaştı
08:29 Burcu Esmersoy 'Berk'in düğünü olsa giderim' dedi, ünlüler dünyası ikiye bölündü
08:29 Göksel'in gitarist aşkı
08:29 Sıla'dan sonra Mabel
08:29 Hande Yener: Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 09:44:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]