Iğdır'da Temel Atma Töreni
3 saat önce
Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesinde Kuba Mescidi Cami temel atma töreni düzenlendiCami yapmanın, mescitleri imar etmenin önemine değinen Iğdır Valisi Enver Ünlü, "öncelikle camimiz mahalle ve İlimize hayırlı olsun.
Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesinde Kuba Mescidi Cami temel atma töreni düzenlendi
Cami yapmanın, mescitleri imar etmenin önemine değinen Iğdır Valisi Enver Ünlü, "öncelikle camimiz mahalle ve İlimize hayırlı olsun. Ecdadımızın yaptığı gibi bu gönül dergahları ve Allah'ın mescitlerini yeryüzünde inşa etmeye ömrümüz yettikçe devam edeceğiz. Ben emeği geçen bütün büyükler, mahalle sakinleri ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Tören, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualarla temele harç konulmasıyla sona erdi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:15 Kaynak: İHA
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