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Iğdır'da temizlik malzemeleri taşıyan tır devrildi - Son Dakika

Iğdır'da temizlik malzemeleri taşıyan tır devrildi

27.01.2022 13:24
Iğdır'da temizlik malzemeleri taşıyan tır devrildi

Iğdır'da devrilen tırdaki temizlik malzemeleri etrafa savruldu.

Iğdır'da devrilen tırdaki temizlik malzemeleri etrafa savruldu.

Mersin'den yüklediği temizlik malzemelerini Iğdır'a getiren Hasan Şule yönetimindeki 76 DR 638 plakalı tır, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, etrafa savrulan temizlik malzemeleri ise bölgeye gelen başka bir tıra yüklendi.

Sürücü Şule, AA muhabirine, yolda normal seyrederken aracın kontrolünü kaybettiğini belirterek, "Araç benim kontrolümden çıktığı için 50 metre sürüklendi, daha sonra çekici çağırmak için araçtan indim ve bu esnada araç devrildi." dedi.

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Tragger, Mersin, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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