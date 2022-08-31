Iğdır'da terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı

31.08.2022 12:13
Iğdır'da terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı

Iğdır'da terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

Iğdır'da terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekibi, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekibi, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir adrese yaptığı operasyonda F.Ş'yi gözaltına aldı.

F.Ş, buradaki işlemlerinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Iğdır, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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