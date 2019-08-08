Son Dakika Haberleri: Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı

1 saat önce

IĞDIR'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK adına propaganda yaptıkları öne sürülen aralarında HDP Iğdır Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı, System.String[]
IĞDIR'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK adına propaganda yaptıkları öne sürülen aralarında HDP Iğdır Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında HDP Iğdır Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Halkların Demokratik Partisi, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin olası Suriye operasyonu PKK'yı telaşlandırdı: DEAŞ'ı öne sürdüler
Kenan Doğulu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Aslı İşler'den ilk açıklama Bahçeli: Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir Bahçeli, Kaz Dağları ile ilgili ilk kez konuştu: HDP'nin su ve vicdan nöbeti tiyatrodur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:25:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]