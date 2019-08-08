Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı

IĞDIR'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK
adına propaganda yaptıkları öne sürülen aralarında HDP Iğdır
Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis
, kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında HDP Iğdır Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.