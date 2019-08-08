Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı
39 dakika önce
Iğdır'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Iğdır Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde PKK
terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - IĞDIR
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