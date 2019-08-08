Son Dakika Haberleri: Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı
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Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı

39 dakika önce

Iğdır'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı, System.String[]
Iğdır'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde PKK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - IĞDIR
Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
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