Iğdır'da terör saldırısı: Bir asker şehit, 2 asker yaralı
20 dakika önce
Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Türkiye- İran
sınırında PKK
'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:30
Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var
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