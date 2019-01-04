Son Dakika Haberleri: Iğdır'da terör saldırısı: Bir asker şehit, 2 asker yaralı

Iğdır'da terör saldırısı: Bir asker şehit, 2 asker yaralı

20 dakika önce

Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Iğdır'da terör saldırısı: Bir asker şehit, 2 asker yaralı, System.String[]
Türkiye- İran sınırında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:30 

İran, Türkiye, Ekonomi
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