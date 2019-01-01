Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Terör Saldırısı Bir Asker Yaralandı

Iğdır'da Terör Saldırısı Bir Asker Yaralandı

1 saat önce

Iğdır'da teröristlerce sınır karakoluna gerçekleştirilen roketli saldırıda bir asker yaralandı.

Iğdır'da Terör Saldırısı Bir Asker Yaralandı, System.String[]
Iğdır'da teröristlerce sınır karakoluna gerçekleştirilen roketli saldırıda bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye- İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakoluna PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir asker hafif yaralandı. Yaralı asker Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Iğdır, Güncel
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