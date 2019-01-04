Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Terör Saldırısı - Hastane Önü

Iğdır'da Terör Saldırısı - Hastane Önü

41 dakika önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye- İran sınırında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emince köyü mevkisindeki İran sınır hattında 02.30 sıralarında Bülent Aydın Hudut Karakolu "Lego 8" kule bölgesinde yaya devriye görevi icra eden 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando Timi'ne sınırdan sızan 8-10 kişilik terörist grup tarafından roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Ateş sonucu bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Olay yerinde sabah saatlerinde inceleme yapıldığı, bir teröristin sazlık alanda öldürüldüğünün, en az ikisinin yaralı olarak örgüt mensuplarınca sınırın diğer tarafına taşındığının tahmin edildiği belirtildi.

Yaralı askerlerin Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:18 Kaynak: AA

Aralık, İran, Iğdır, Güncel
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