Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Teröristler, Devriye Görevi Yapan Askerlere Saldırdı: 1 Şehit, 2 Yaralı (4)

Iğdır'da Teröristler, Devriye Görevi Yapan Askerlere Saldırdı: 1 Şehit, 2 Yaralı (4)

1 saat önce

ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİIğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Iğdır'da Teröristler, Devriye Görevi Yapan Askerlere Saldırdı: 1 Şehit, 2 Yaralı (4), System.String[]
ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 9'uncu Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Özgür Nuhut, 1'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, askeri ve mülki erkan katıldı. Törende Kur'an-ı kerim ve şehidin özgeçmişi okundu.

YAKINI OLMAYINCA, MEMLEKETİNE SİLAH ARKADAŞLARI GÖTÜRDÜ

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla memleketi Gaziantep'e gönderildi. Törende şehit askerin yakınının olmaması nedeniyle cenazesini silah arkadaşları memleketine götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:34 Kaynak: DHA

Ahmet Furkan, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı

Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:41:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Teröristler, Devriye Görevi Yapan Askerlere Saldırdı: 1 Şehit, 2 Yaralı (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]