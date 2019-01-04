Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Teröristler, Devriye Görevi Yapan Askerlere Saldırdı: 1 Şehit, 2 Yaralı (5)

Iğdır'da Teröristler, Devriye Görevi Yapan Askerlere Saldırdı: 1 Şehit, 2 Yaralı (5)

1 saat önce

VALİDEN YARALI ASKERE ZİYARET Erzurum Valisi Okay Memiş, Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye- İran sınırında, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin...

Iğdır'da Teröristler, Devriye Görevi Yapan Askerlere Saldırdı: 1 Şehit, 2 Yaralı (5), System.String[]
VALİDEN YARALI ASKERE ZİYARET 

Erzurum Valisi Okay Memiş, Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye- İran sınırında, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Çağrıcı'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Çağrıcı ile sohbet eden Vali Memiş, doktorlardan sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Terör örgütlerine karşı Türk askerinin, ülkesini korumak adına cansiparane mücadele verdiğini vurgulayan Memiş, "Sizler büyük bir mücadelenin içerisinde bulunuyorsunuz. Tabi ki bu mücadelenin içerisinde gazi olmak da var. Gönlümüz razı olmasa bile sizler, cephede, namlunun ucunda görev yapıyorsunuz. Askerlerimizin burunlarının dahi kanamaması için bizler, o bölgelerdeki tedbirleri sürekli artırıyoruz. Sınır komşularımız da bizim gibi sınırlarını sıkı denetim altında tutmalı, terör örgütlerine karşı vurdumduymaz davranılmamalı. Biz her türlü tedbiri alıyoruz. Sınır komşularımızın da bu konuda çok hassas olmalarını istiyoruz. Bu hain saldırıda şehadet şerbetini içen Piyade Onbaşı Ahmet Furkan Köse'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Gazimize Allah'tan şifalar diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:05 Kaynak: DHA

Piyade, Iğdır, Güncel
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