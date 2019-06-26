Son Dakika Haberleri: Iğdır'da teröristler taciz ateşi açtı
Son Dakika Güncel Haber

Iğdır'da teröristler taciz ateşi açtı

1 saat önce

Türkiye-Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı'na teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Iğdır'da teröristler taciz ateşi açtı, System.String[]
Türkiye- Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı'na teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi Dilucu Sınır Kapısı'na teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler İran tarafına kaçtı. Dilucu Gümrük Müdürlüğü'ne isabet eden bazı mermiler camları kırarken, güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
Nahçıvan, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız çocuğuna istismarda bulunan muavin her yerde aranıyor Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 16:03:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da teröristler taciz ateşi açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]