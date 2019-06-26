Iğdır'da teröristler taciz ateşi açtı
1 saat önce
Türkiye-Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı'na teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:16 Kaynak: İHA
Türkiye- Nahçıvan
Dilucu Sınır Kapısı'na teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır
'ın Aralık
ilçesi Dilucu Sınır Kapısı'na teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler İran
tarafına kaçtı. Dilucu Gümrük Müdürlüğü'ne isabet eden bazı mermiler camları kırarken, güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı. - IĞDIR
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