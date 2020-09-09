Iğdır'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi - Son Dakika

Iğdır merkezde Korona virüs tedbirleri kapsamında trafik polisi ve zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında denetimler yaptı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" genelgesi kapsamında ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarında denetimler yapıldı. Korona virüsle mücadele kapsamında Iğdır Belediyesi Zabıta ekipleri ile Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Yol güzergahlarında üzerinde oluşturulan denetim noktasında ekipler, otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu.

Denetimlerin farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR