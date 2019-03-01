Iğdır'da Trafik Dedektifleri Eğitimi
2 saat önce
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 245 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi verildi.
Iğdır
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından 245 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi verildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilerde trafik kültürü bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde ki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi. Eğitim faaliyetlerinde 3 ayrı okulun seminer salonunda 245 öğrenciye duyarlılık ve farkındalık eğitimleri verildi.
Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:58 Kaynak: İHA
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