Iğdır'da trafik hem karadan hem de havadan denetlendi - Son Dakika

Iğdır'da trafik hem karadan hem de havadan denetlendi

IĞDIR - Iğdır Kurban Bayramı tatili süresince İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiği havadan ve karadan denetledi.

Iğdır'da trafik havadan ve karadan denetlendi. Yapılan denetimlere Iğdır Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar, Iğdır İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca katıldı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle havadan helikopterle yapılan denetimler sonrası Suveren Jandarma Karakolu yol kontrol noktasında da incelemeler yapıldı. Denetimler esnasında Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar, sürücüleri trafik kurallarına uymaları noktasında uyarırken seyahat halinde bulunan ve henüz aşısını yaptırmayanları da bilgilendirdi. Cankatar, aşı olmak isteyen vatandaşları ise kontrol noktasında bulunan sağlık ekiplerine yönlendirdi.