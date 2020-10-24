Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Iğdır istikametinden Tuzluca istikametine giden 76 AAD 171 plakalı motosiklet sürücüsü Ziyat Ali Vesge, aynı yöne giden Vedat Kanat yönetimindeki 25 FB 919 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ziyat Ali Vesge ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen, Vesge kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü, Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon şoförü Vedat Kanat ise karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - IĞDIR