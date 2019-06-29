Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Iğdır'ın Aralık ilçesinde meydana gelen kazada devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
'ın Aralık
ilçesinde meydana gelen kazada devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Aralık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Cemal Avcı
yönetimindeki 33 ALS 11 plakalı tır, Gödekli köyü mevkinde devrilerek yan yattı. Yaralanan sürücü, Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hastaneye kaldırılan sürücünün, hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - IĞDIR
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