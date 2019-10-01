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Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Iğdır Tuzluca Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Iğdır Tuzluca Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tuzluca istikametinden Iğdır'a seyir halinde olan 34 ST 0393 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada araç içinde sıkışan sürücüyü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından, ismi öğrenilemeyen sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - IĞDIR

Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
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