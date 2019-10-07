Son Dakika Haberleri: Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

16 dakika önce

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Iğdır Merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Ulu Cami önünde meydana geldi.


Gökhan Kandemir yönetimindeki 76 AG 810 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan Selahattin Altay isimli bisiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan Selahattin Altay'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Altay, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
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