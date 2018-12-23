Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Iğdır'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

4 saat önce

Iğdır'ın Halfeli beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Iğdır'da Trafik Kazası: 10 Yaralı, System.String[]
Iğdır'ın Halfeli beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Halfeli ile Hoşhaber beldesi yol ayrımında Ş.A. yönetimindeki 76 AAC 969 plakalı araç, E.K. idaresindeki 76 AV 491 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:01 Kaynak: İHA

Hoşhaber, Halfeli, Iğdır, 3. Sayfa
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