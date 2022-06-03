Iğdır'da trafik kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Iğdır'da trafik kazası: 2 Yaralı

03.06.2022 14:36
Iğdır'da trafik kazası: 2 Yaralı

Iğdır Tuzluca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Iğdır Tuzluca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzluca ilçesine 10 km kala Pirli rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Iğdır'dan Kars Digor ilçesine giden 06 GB 3221 plakalı ve sürücüsü öğrenilemeyen pikap araç Pirli rampasında Iğdır'a U dönüşü yapmak isterken kaza yaptı. Araçta bulunanlar hava yastığının açılması sonucu kazayı şans eseri ucuz atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - IĞDIR

Iğdır'da trafik kazası: 2 Yaralı
Iğdır'da trafik kazası: 2 Yaralı
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Kaynak: İHA

Tragger, Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da trafik kazası: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da trafik kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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