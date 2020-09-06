Iğdır'da "TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi" başladı - Son Dakika

Iğdır Üniversitesinde, TÜBİTAK-ARDEB 2237-B programınca desteklenen "Mühendislik Teknolojileri ve Temel Bilimler Alanında Proje Hazırlama Eğitimi" başladı.

Iğdır Üniversitesi koordinatörlüğünde 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlere, 18 üniversiteden 30 öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kabul edildi.

Rektör Yardımcı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, üniversite olarak gerçekleştirdikleri eğitimin ikinci organizasyon olduğunu söyledi.

Geçen yıl da böyle bir eğitim programı düzenlediklerini belirten Demirtaş, "Bu yıl 18 üniversiteden öğretim üyesi, araştırma görevlisi, 4 üniversiteden de eğitmen katıldı. Üç gün sürecek eğitimde 'TÜBİTAK projelerinin nasıl hazırlanması gerektiği konularında katılımcılara bilgiler verilecek."

Proje eğitimi etkinliğine, 18 üniversiteden mühendislik fakültelerinin elektrik elektronik, bilgisayar, inşaat, endüstri, çevre, makine ve ziraat, fen fakültelerinin fizik ve matematik bölümlerinde görevli akademisyenler ile araştırma görevlileri katıldı.