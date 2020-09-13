Iğdır'da tüm uyarılara rağmen kaldırım işgalleri devam ediyor - Son Dakika

Iğdır'da tüm uyarılara rağmen kaldırım işgalleri devam ediyor
Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kaldırımları işgal eden esnaflara yaptığı tüm uyarılara rağmen kaldırım işgalleri devam ediyor.
Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kaldırımları işgal eden esnaflara yaptığı tüm uyarılara rağmen kaldırım işgalleri devam ediyor.
Iğdır'da vatandaşların Iğdır Belediyesinden çözümünü istediği sorunların başında gelen kaldırım işgalleri için düğmeye basan Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafları uyarmaya devam ediyor. Belli aralıklarla kapsamlı bir şekilde kaldırım işgali denetimi yapan Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eşyalarını kaldırıma bırakan esnafların eşyalarını içeri almaları için iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu. Kaldırımların işgal edilmemesi, kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu da hatırlatan yetkililer, kaldırım işgallerini çözme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. - IĞDIR
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