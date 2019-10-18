Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Türk-Ermeni ilişkileri Sempozyumu düzenlendi
Son Dakika Güncel Iğdır'da Türk-Ermeni ilişkileri Sempozyumu düzenlendi

Iğdır'da Türk-Ermeni ilişkileri Sempozyumu düzenlendi

47 dakika önce

Iğdır Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu işbirliği ile gerçekleştirilen "1. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu" açılış programı düzenlendi.

Iğdır'da Türk-Ermeni ilişkileri Sempozyumu düzenlendi, System.String[]

Iğdır Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu işbirliği ile gerçekleştirilen "1. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu" açılış programı düzenlendi.


Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsünde düzenlenen sempozyuma, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özcan, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selahattin Çelebi, yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenler, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.


Türk Dil ve Tarih Kurumunda görevli Prof. Dr. Kemal Çiçek'in oturum başkanlığını yaptığı sempozyum, konuşmaların yapılmasının ardından oturum sona erdi. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:42 Kaynak: İHA
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