Son Dakika Haberleri: Iğdır'da tütün çubuğu kaçakçılığı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Iğdır'da tütün çubuğu kaçakçılığı

21 dakika önce

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.

Iğdır'da tütün çubuğu kaçakçılığı, System.String[]
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Iğdır Merkez 14 Kasım Mahallesinde yapılan operasyon ve aramalarda 4 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi. Yurt dışından kaçak yollarla getirilen, H.A. ile S.A. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen bir çeşit buharlaştırıcı elektronik sigaraya takılarak ateşleme olmaksızın kullanmak için özel üretilen ve Türkiye'de bulundurulması yasal olmayan toplam 4 bin Paket HEETS marka yoğunlaştırılmış tütün çubuğu ele geçirildi. Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan H.A. ile S.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere ise el konuldu. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:18 Kaynak: İHA
Iğdır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına Aralık'ta geçilecek Tütün mamullerinde önemli değişiklik Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 11:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da tütün çubuğu kaçakçılığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]