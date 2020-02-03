Iğdır'da ulaşıma kapanan köy yolları açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da ulaşıma kapanan köy yolları açıldı - Son Dakika

Iğdır'da ulaşıma kapanan köy yolları açıldı

6 saat önce

Iğdır'da etkili olan kar yağışı bir çok köy yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Iğdır'da ulaşıma kapanan köy yolları açıldı, System.String[]

Iğdır'da etkili olan kar yağışı bir çok köy yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.


Iğdır İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, Iğdır merkez ve İlçelerinde kapanan köy yollarını ulaşıma açarken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, Iğdır merkez ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerde kapanan köy yollarına anında müdahale edildiğini belirtti. Iğdır merkez ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerde kapanan 60 köy yolunun açıldığı, ekiplerin ise çalışmalara devam ettiği belirtildi. - IĞDIR

Ferhat Akkuş, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu
Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:44:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da ulaşıma kapanan köy yolları açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]