Iğdır'da ulaşıma kapanan köy yolları açıldı - Son Dakika

Iğdır'da ulaşıma kapanan köy yolları açıldı
6 saat önce
Iğdır'da etkili olan kar yağışı bir çok köy yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
Iğdır'da etkili olan kar yağışı bir çok köy yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Iğdır İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, Iğdır merkez ve İlçelerinde kapanan köy yollarını ulaşıma açarken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, Iğdır merkez ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerde kapanan köy yollarına anında müdahale edildiğini belirtti. Iğdır merkez ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerde kapanan 60 köy yolunun açıldığı, ekiplerin ise çalışmalara devam ettiği belirtildi. - IĞDIR
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