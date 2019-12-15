Iğdır'da üniversite öğrencileri kadına şiddete karşı pedal çevirdi - Son Dakika

Iğdır'da üniversite öğrencileri "kadına şiddete hayır" demek için bisiklet sürdü.

Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bisikletlerine cinayete uğrayan kadınların fotoğraflarını asıp "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartı taşıyarak Valilik yolunda bir araya geldi.

Bisikletli gençler, Zübeyde Hanım Bulvarı'na kadar pedal çevirip bir süre Tansu Çiller Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Sibel Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluma hizmet dersleri kapsamında bisikletleriyle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Derslerde toplumun önemli sorunlarını ele alıp çeşitli yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktaran Toprak, "Bugünkü yürüyüşümüzde 'kadına şiddete hayır" sloganıyla yola çıktık ve bunu sporla birleştirerek bir tema oluşturup yürüyüş düzenledik. Buradaki amacımız kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmaktır." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Şirin Çakmak da amaçlarının toplumu bilinçlendirmek olduğunu belirterek, "Kadın cinayetlerinin ve şiddetinin durması için Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi biz de Iğdır'da sloganlarımız ve yürüyüşlerimiz ile sesimizi duyuracağız." diye konuştu.