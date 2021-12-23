Üniversite öğrencilerine halk ozanlarından moral konseri - Son Dakika

Iğdır Üniversitesinde eğitim gören ve Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, halk ozanlarıyla eğlendi.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, KYK yurtlarında kalan öğrencilere yönelik sınav haftası öncesinde moral depolamaları için KYK Kılıçlar Erkek Yurdundazetkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, yöreye özgü halk ozanları Gültekin Bulutoğlu, Mahmut Karataş ve Mehmet Atsız bağlamalarıyla sahneye çıktı.

Ozanların birbirleriyle yaptıkları hararetli atışmalar ve seslendirdikleri parçalar öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi.

Öğrencilerden Mehmet Sait Vural, AA muhabirine, hayatında ilk kez aşıkların canlı performanslarını izleme fırsatı bulduğunu ve çok beğendiğini söyledi.

Sınav öncesi böyle bir etkinliğin kendileri için güzel olduğunu belirten Vural, "Aşık kültürü çok farklı bir kültür, sazlı sözlü fıkralar anlatıyorlar, atışmalar yapıyorlar, bu bizim için bir değişiklik oldu" dedi.

Önder Sunum da "Sınav öncesi Anadolu kültürünün bir parçası olan aşıkları dinleme fırsatını buldum. Bu çok renkli bir kültür, fıkra eşliğinde nerdeyse unutulmaya yüz tutmuş bir kültürü burada sınav öncesi yaşadım, bu benim için çok iyi oldu." diye konuştu.

Programa katılan öğrencilere, yurt bahçesine kurulan mangallarda hazırlanan yemekler de ikram edildi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ve yurt müdürleri de katıldı.