Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ile 5 mermi ele geçirildi.

Iğdır 'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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