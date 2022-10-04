Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı

04.10.2022 16:02
Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı

Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde ürettikleri ve sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ile 5 mermi ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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