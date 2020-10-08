Iğdır'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Iğdır'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve diğer kaçakçılıklar ile mücadele kapsamında Suveren Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki arama ve kontrol noktasında 4 araç durduruldu.

Araçlardaki aramalarda, 12,5 gram metamfetamin maddesi ile 408 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, araçlardaki 7 kişiyi gözaltına aldı.