Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol çalışmasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, Doğubayazıt'tan Iğdır'a uyuşturucu madde getirmeye çalışan 3 şüpheli Suveren arama noktasında araçlarında yakalandı. Araçta yapılan arama sonucu gizli bölmeye zulalanmış 84 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan 1'i tutuklandı. - IĞDIR