Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
6 saat önce
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol çalışmasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol çalışmasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, Doğubayazıt'tan Iğdır'a uyuşturucu madde getirmeye çalışan 3 şüpheli Suveren arama noktasında araçlarında yakalandı. Araçta yapılan arama sonucu gizli bölmeye zulalanmış 84 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan 1'i tutuklandı. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:44 Kaynak: İHA
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