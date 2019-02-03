Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu

20 dakika önce

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 811 gram eroin ele geçirildi.

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 811 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasından İstanbul'a uyuşturucu gönderileceğini tespit etti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik şube müdürlüklerince kargo şubelerinde yapılan çalışmalarda, bir çamaşır makinesi içine zulalanmış 52 paket halinde 26 kilo 811 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili biri yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:21 Kaynak: AA

Iğdır, Güncel
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