Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edilen A.A. ve A.A. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Karakoyunlu ilçesine bağlı Şıracı köyündeki şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda 2406 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirdi.

Aynı adreste ekiplerce yakalanan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.