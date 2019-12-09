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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 5,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 5,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında şüpheli araçlara yönelik arama yaptı. Yapılan kontrol ve aramalarda şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 5,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan üç şüpheli şahıs gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı. - IĞDIR

Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
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