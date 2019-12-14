Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 3 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 3 şahıs tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, M.E.B., H.A.K. ve Y.V. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Şahıslar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. - IĞDIR