Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 3 kişi tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 3 şahıs tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, M.E.B., H.A.K. ve Y.V. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Şahıslar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:58 Kaynak: İHA
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