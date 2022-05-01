Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

01.05.2022 09:53
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, ecstasy ve sentetik ecza malzemesi ele geçirilirken 34 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 26'sı, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklanırken 2'si de adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - IĞDIR

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
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