Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

6 saat önce

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama, System.String[]

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı. Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan aranan 10 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 15 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 7 şahıs tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda, 220,84 gram metamfetamin maddesi, 14,20 gram afyon sakızı, 6,93 gram esrar, 1 adet hassas terazi ile 4 tabanca ve tabancalara ait 22 mermi ele geçirildi.


Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği açıklandı. - IĞDIR

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yılbaşı gecesi 'görüntülü pazarlık' korkunç bitti! Genç adam evinde ölü bulundu
MİT'TEN ARNAVUTLUK'TA FETÖ OPERASYONU Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri
21:42 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya Tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Haber
21:40 Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi - Son Dakika Haber
21:40 Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika Haber
21:35 İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi liderleri EastMed boru hattı projesini imzaladı - Son Dakika Haber
21:30 Libya Tezkeresi Alman medyasında geniş yankı buldu - Son Dakika Haber
21:29 Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 21:52:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]