Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, düzenledikleri farklı operasyonlarda 26 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yaptı.

Polis ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yaptıkları 8 şüpheliden 4'ünü de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ayrıca farklı miktarlarda esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.