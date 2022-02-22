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Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı

22.02.2022 09:43

Iğdır'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklandı.

Iğdır'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda eroin, esrar, metamfetamin, bonzai, sentetik ecza malzemesi ve hassas terazi, briket ve sandalyeye gizlenmiş uyuşturucu madde ile kullanılması yasak haplar da ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 20 kişiden 18'i, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden biri savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı - Son Dakika
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