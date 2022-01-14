Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, farklı adreslerde yaptıkları aramalarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi, 14 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılardan emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 12 şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 kişi yakalandı - Son Dakika