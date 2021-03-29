Iğdır'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Son Dakika

Iğdır'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
29.03.2021 11:20
IĞDIR'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
IĞDIR'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen yıl eylül ayından itibaren uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik başlatılan takip sonucu, Iğdır ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada, 65 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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